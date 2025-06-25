شكرا لمتابعة خبر عن الليلة: مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1447 (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد مكة المكرمة الليلة مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة للعام الهجري 1447، في تقليد سنوي يتم مع دخول فجر الأول من شهر محرم، وسط موكب مهيب ينقل الكسوة الجديدة إلى المسجد الحرام.

وتُنسج الكسوة الجديدة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة الواقع في حي أم الجود، وهو المصنع الوحيد في العالم المخصص لصناعة الكسوة وتستغرق عملية تصنيعها 11 شهرًا تمر خلالها بـ7 مراحل دقيقة، تبدأ بتحلية المياه وتنتهي بالفحص النهائي.

تتكوّن الكسوة من 47 قطعة حرير أسود منقوش يدويًا، ومطرزة بـ 68 آية قرآنية باستخدام خيوط من الفضة والذهب الخالص عيار 24، ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 1415 كيلوغرامًا.

ويتم فك المذهّبات من الكسوة القديمة مساء اليوم السابق، تمهيدًا لتركيب الكسوة الجديدة فجر اليوم الأول من محرم. ومنذ عام 1346 هـ أصبحت المملكة الجهة الرسمية المسؤولة عن صناعة وتغيير الكسوة.