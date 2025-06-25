شكرا لقرائتكم خبر بحضور رئيس البرلمان وعدد من الوزراء والسعادة في جمهورية جزر القمر المتحدة.. انطلاق المبادرة الاستراتيجية في المجال الفكري بتنظيم من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور رئيس البرلمان السيد / مستدران عبده، ووزير الدفاع في جمهورية جزر القمر المتحدة السيد/ يوسف محمد علي، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، وعددٍ من الوزراء والسعادة في جمهورية جزر القمر المتحدة، انطلقت أمس، في العاصمة موروني أعمال البرنامج التدريبي “بناء قدرات الأئمة والدعاة”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ضمن مبادرته الاستراتيجية في المجال الفكري، بمشاركة نخبة من الأئمة والدعاة والخطباء في جمهورية القمر المتحدة.

وأكد وزير الدفاع في كلمته خلال حفل التدشين أن جمهورية القمر المتحدة، بقيمها المرتكزة على السلام والتسامح، تجدد التزامها الثابت إلى جانب الدول الشقيقة في التحالف الإسلامي لمحاربة التطرف والقضاء على آفة الإرهاب، مشددًا على أن هذا التهديد لا يهدد أمن شعوبنا فحسب، بل يمتد أثره ليطال استقرار العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء.

وقدّم شكره للتحالف الإسلامي على جهوده في حماية المجتمعات من الإرهاب والتطرف، ونشر الفكر المعتدل، مؤكدًا : “نُشيد بالدور المحوري الذي يقوم به التحالف، خاصةً من خلال نهجه الذي يضع الفكر والوقاية في صميم استراتيجيته لمحاربة التطرف والإرهاب”، مضيفًا أن انطلاق المبادرة الاستراتيجية في المجال الفكري عبر هذا البرنامج التدريبي للأئمة والدعاة يُعد خطوة نبيلة ومهمة، لأن الحرب ضد الإرهاب لا تُخاض على الجبهات العسكرية والأمنية فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا البُعد الفكري والتربوي.

من جهته، أكد الأمين العام للتحالف أن تأسيس التحالف جاء برؤية واضحة تهدف إلى تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، مشيرًا إلى أن التحالف يسعى عبر برامجه إلى بناء قدرات المختصين ورفع جاهزية الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن إطلاق هذه المبادرة في جمهورية القمر القمر تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها التحالف، والتي يبلغ عددها (15) مبادرة، تتوزع على أربعة مجالات رئيسة: الفكري والإعلامي ومكافحة تمويل الإرهاب والعسكري. ويعتزم التحالف تنفيذ (90) برنامجًا تدريبيًا، إلى جانب (20) برنامجًا توعويًا ومعرفيًا، تُنفذ في الدول الأعضاء بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب.

وتتضمن المبادرة الاستراتيجية في المجال الفكري عددًا من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على أساليب الجماعات المتطرفة في التأثير، ومهارات الخطاب المؤثر، وفنون الاتصال، ومفاهيم الوسطية والاعتدال، إضافةً إلى تبادل التجارب الدعوية الناجحة.