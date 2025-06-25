الالتزام البيئي يستخدم "الدرون" لحماية الموارد البحرية والساحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية « سيل» برنامجاً لمراقبة سواحل المملكة بواسطة طائرات "الدرون"، والتي تعمل على نقل صور و لقطات حية وتحليل يكشف عن أي ممارسات تهدد سلامة الموارد البحرية.

وأوضح المهندس عامر بامنيف مدير عام شبكات الرصد في المركز، أن برنامج الدرون يشكل إضافة لعمليات الرقابة بواسطة تقنيات حديثة يمكن من خلالها توسيع النطاق الجغرافي، واختصار الجهد في تحديد أي ممارسات خاطئة ينتج عنها تلوث لسواحل المملكة. مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في سرعة الاستجابة والتوجه إلى المواقع المرصودة لتحديد أسباب التلوث والمسؤول عنه.

من جانبه بين المهندس فارس السعدون مدير ادارة المبادرة البحرية في شركة "سيل" قدرات طائرات الدرون الفنية حيث تقوم بالتصوير الحراري، وأخذ الصور و اللقطات عالية الجودة لرصد أي تغيّر طارئ على البيئات الساحلية، وتقترب من الملوثات إلى مسافة تصل إلى أقلّ من 1.2 كيلو متراً ما يوفّر تحديداً دقيقاً للملوثات، ولقطات شديدة الوضوح لأماكن الملوّثات، سواءً كانت الصور ثابتة أو متحرّكة أو تصويراً حراريّاً. منوهاً أن كل طائرة يمكنها تقوم بتلك المهام في طلعة على مسافة تصل إلى 20 كيلو متراً وفي مدة تصل إلى 55 دقيقة، ونقل ذلك بشكل مباشر وآني إلى غرف المراقبة والسيطرة، الذين يقومون بدورهم برفع البلاغات والتقارير المصورة للمختصين في "المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" والذين بدورهم يقومون بإرسال المفتشين لأخذ العينات وتحليلها ورفع التقارير الشاملة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية.