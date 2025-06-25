تجارب وفعاليات تجذب عشاق الفن والثقافة إلى عسير والباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تعد منطقتا عسير والباحة مجرد وجهة للراغبين في الأجواء الباردة فقط خلال موسم الصيف، بل أصبحت وجهات مميزة لعشاق الفن والثقافة والترفيه، ومحبي الجبال والغابات والمنتزهات والطبيعة الخلابة.

فمع انطلاق برنامج صيف السعودية تحت شعار (لوّن صيفك)، بدأت العديد من الفعاليات والأنشطة التي تثري أشهر الصيف، مصحوبة بباقات وعروض وليالي سياحية متكاملة تقدمها شركات سعودية متخصصة، للتيسير على السياح والزوار، وتنظيم رحلاتهم بأفضل البرامج وأيسر العروض، خاصة لعشاق الثقافة والفنون والترفيه وممارسة الأنشطة في أحضان الطبيعة.

ففي شارع الفن، وقرية المفتاحة، وفعالية بلاتو، ومتحف القط العسيري، وقصور آل أبو سراح، وقرية رجال ألمع وغيرها في منطقة عسير؛ بدأ السياح والزوار في التوافد للاستمتاع بهذا الزخم الفني، والتراثي والثقافي الكبير، وأيضاً في منطقة الباحة، يستقبل حصنا الأخوين في قرية الملد، وقصر بن رقوش الأثري، وغابة رغدان، وقرية ذي عين، ومتحف الباحة الإقليمي، ومزرعة الزيتونة، وغيرها، أعداداً كبيرة من السياح والزوار من هواة الفن والثقافة والطبيعة والتراث للاستمتاع بما تقدمه من تجارب وأنشطة، تجعل للصيف في تلك المناطق ألواناً متعددة ومذاقات مختلفة.

فقرية المفتاحة في مدينة أبها، تعد من أبرز الوجهات التي يستمتع فيها الزائر بالثقافة والطبيعة والتراث في آنٍ معاً، من خلال المباني التراثية العريقة، ومن خلال زيارة متحف قصر المفتاحة الأثري الذي يعد وجهة محببة لعشاق الفنون والثقافة، إلى جانب مجموعة متنوعة من محلات بيع العسل والمقتنيات والتحف والمأكولات اللذيذة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، بين أجواء تقليدية يستمتع بها الزوار.

وفي قرية رجال ألمع التراثية ينطلق الزائر في رحلة عبر الزمن يستكشف فيها الإرث الثقافي والطبيعة لمنطقة عسير، كما يستمتع بالإطلالات الخلابة، وتذوق العسل الألمعي الأصيل في "كوخ العسل" هناك.

وفي شارع الفن في أبها، يخوض الزائر تجربة مليئة بالدهشة، حيث الألوان والإبداع والإبهار البصري، مع أعمال فناني ومبدعي المنطقة، وأزهار أشجار الجاكرندا المحيطة بالمكان، وسجادة الزهور المنسوجة بآلاف الزهور الملونة، ومشاهد محبي القراءة والكتب والفنون وهم يمارسون هوايتهم في كل مكان، كما يمكن التوقف عند عدد من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، وسط طقس مثالي للتجوّل والاستكشاف.

أما فعالية بلاتو، ففيها تتعانق الغيوم مع الثقافة والفن في لوحة واحدة من الجمال، كما تتنوع المرافق بين المطاعم العالمية والمحلية، والمقاهي، والبازارات، والجلسات الخاصة، والأكشاك التجارية، وساحة الفعاليات، مما يضفي على المنطقة جاذبية فريدة وتجربة لا تُنسى تجمع بين المتعة والثقافة والضيافة الأصيلة.

ومن عسير إلى الباحة، يتنوع المشهد، ويتلون صيف السعودية بألوان جديدة من الفنون والثقافة وأنشطة الترفيه، حيث تتعانق الطبيعة والتراث، وتتنوع الغابات والمتنزهات، حيث يمكن التعرف على إرث المنطقة الأصيل من خلال حصني الأخوين وقصر بن رقوش، كما يقف عشاق الثقافة والتراث على قصص السابقين وآثارهم من خلال متحف الباحة الإقليمي، الذي جمع بين جنباته قطعاً تاريخية تروي بصمت حكايات المنطقة، وتداعب بأشكالها ونقوشها العتيقة خيال الزوار، وكذلك من خلال قرية ذي عين الأثرية، التي تعد من أهم القرى التراثية في شبه الجزيرة العربية، ويعود تاريخ بنائها إلى أكثر من أربعة قرون.

وكما تعد الباحة إحدى مَواطن التراث السعودي في منطقة الجنوب، فهي أيضا تعرف بغاباتها وطبيعتها الخلابة ومن أشهر تلك الغابات، غابة رغدان، التي تعد تجربة ترفيهية متكاملة، فهي من أشهر وأكبر غابات المملكة، وتتميز بمساحتها الواسعة والضباب الذي يغطي معظم مناطقها، كما تحتوي على مطل يكشف طبيعة الباحة الخلابة، وشلالات المياه الملونة، وجسر معلق، وفعالية للانزلاق الحر، كما توفر منطقة ترفيهية للأطفال ومنطقة للتسوق وتناول الطعام، ليستمتع الزوار بالتنزه بين الطبيعة وتجربة الفعاليات المختلفة، والتسوق في أحضان الغابة، كما تقيم غابة رغدان العديد من الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية في موسم الصيف، إذ تعد وجهة مفضلة لدى العائلات.

ويقدم عدد من شركات القطاع الخاص السياحي بالمملكة عروضاً متنوعة لاستقطاب السياح والزوار وتيسير رحلتهم لزيارة وجهاتهم المفضلة، كما تعد الليالي والبرامج السياحية المتكاملة التي تقدمها شركة "كوزمو ترافل" من أبرز العروض المقدمة لزوار منطقة عسير، وتشمل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق وتنظيم رحلات سياحية لزيارة أبرز الأماكن، والاستمتاع بالعديد من الفعاليات والتجارب التي أعدت لاستقطاب المصيفين وإثراء تجاربهم.

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