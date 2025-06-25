شكرا لقرائتكم خبر حدائق الأحياء في جدة.. وجهات يومية تعزز جودة الحياة وتنشط السياحة الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كل زاوية من مدينة جدة، تمتد المسطحات الخضراء وحدائق الأحياء لتشكّل جزءًا مهمًا من نسيجها الحضري، ووجهات يومية يقصدها السكان والزوار على حد سواء، لقضاء أوقات ممتعة وسط بيئات آمنة ومجهزة.

وتأتي هذه الحدائق ثمرة جهود متواصلة تبذلها أمانة محافظة جدة في تصميمها وإنشائها وصيانتها، بهدف توفير بيئات حضرية مستدامة، تتكامل مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.

ووصل عدد الحدائق التي أنشأتها الأمانة في أنحاء المدينة حتى اليوم إلى ما يزيد عن 445 حديقة، إلى جانب خمس واجهات بحرية، لتغطي مختلف الأحياء بمرافق متنوعة تشمل المسطحات الخضراء وممرات المشي وألعاب الأطفال والملاعب والمقاعد والمرافق الخدمية.

وتُعد هذه الحدائق من أهم عوامل الجذب المحلية التي تسهم في تعزيز النشاط السياحي، خاصة خلال موسم صيف السعودية 2025 الذي يُقام هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، حيث توفر الحدائق بيئة مثالية للتنزه والاستجمام داخل النطاقات السكنية، وتفتح المجال أمام الزوار لاكتشاف وجهات جديدة ضمن المدينة.

ولتسهيل الوصول إلى هذه المواقع، أتاحت أمانة جدة دليل الحدائق عبر موقعها الإلكتروني https://www.jeddah.gov.sa/Projects/Gardens/index.php

والذي يُمكّن المستخدم من اختيار اسم الحي والتعرف على تفاصيل كل حديقة، ومرافقها، وصورها، إضافة إلى موقعها الجغرافي عبر الخريطة.