جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية مع " جيل باي" لإطلاق خدمة تقسيط الرسوم الدراسية في البرامج المدفوعة.

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وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، نائب رئيس الجامعة المكلفة للشؤون التعليمية. وقد مثّل جامعة الملك عبدالعزيز في التوقيع سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور جمعان بن سالم الغامدي، فيما مثّل شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات “جيل باي” سعادة الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ محمد بن مساعد الخضير.
و تهدف الاتفاقية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على تيسير دفع الرسوم الدراسية، وكذلك تسهيل العملية التعليمية وضمانها ، بالإضافة إلى دعم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع التعليمي، إلى جانب زيادة معدلات الالتحاق في التعليم الجامعي.
وتعتبر " جيل باي" أول جهة حاصلة على تصريح في المدفوعات التعليمية ، و هو تتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ جميع عمليات المدفوعات بطريقة مرنة وميسرة، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، سواء المستفيد "الطالب" أو مقدم الخدمة التعليمية "الجامعة".
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