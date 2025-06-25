شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز و "مسند العلم" يوقعان اتفاقية تعاون لاستقطاب الطلاب الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اتفاقية تعاون مع مركز "مسند العلم" للتعليم، بهدف استقطاب الطلاب الدوليين المتميزين، وتعزيز التنوع الثقافي والأكاديمي في الجامعة وتنمية مهارات الطلاب، يوم الأثنين 23 يونيو 2025م في مكتب رئيس الجامعة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، نائب رئيس الجامعة المكلفة للشؤون التعليمية. وقد مثّل جامعة الملك عبدالعزيز في التوقيع سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور جمعان بن سالم الغامدي، فيما مثّل مركز “مسند العلم” سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذة سارة الرشيد.

وتركز الاتفاقية على استقطاب الطلاب الدوليين للجامعة ، وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية عالمية جاذبة للطلاب، وأيضاً تقديم برامج لتعليم اللغة العربية، وتعريف الطلاب بالدين الإسلامي، والتاريخ والثقافة السعودية، وكذلك دعم الاستدامة المالية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للجامعة، واستقطاب الطلاب الدوليين الراغبين في الالتحاق بالجامعة.