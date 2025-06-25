جامعة الملك عبدالعزيز و "مسند العلم" يوقعان اتفاقية تعاون لاستقطاب الطلاب الدوليين 

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وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، نائب رئيس الجامعة المكلفة للشؤون التعليمية. وقد مثّل جامعة الملك عبدالعزيز في التوقيع سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور جمعان بن سالم الغامدي، فيما مثّل مركز “مسند العلم” سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذة سارة الرشيد.
وتركز الاتفاقية على استقطاب الطلاب الدوليين للجامعة ، وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية عالمية جاذبة للطلاب، وأيضاً تقديم برامج لتعليم اللغة العربية، وتعريف الطلاب بالدين الإسلامي، والتاريخ والثقافة السعودية، وكذلك دعم الاستدامة المالية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للجامعة، واستقطاب الطلاب الدوليين الراغبين في الالتحاق بالجامعة.
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