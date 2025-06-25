شكرا لقرائتكم خبر "ليلة الأبطال" تلوّن صيف السعودية بالإثارة.. وتجذب عشاق المصارعة نحو الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار عشاق المصارعة في المملكة والعالم نحو العاصمة الرياض، لمتابعة الحدث الرياضي الكبير الذي يتنافس خلاله مجموعة من أبرز نجوم المصارعة العالميين، في إطار عروض "سماك داون" ليلة الأبطال، التي تقام في المملكة أرينا يوم الجمعة (27 يونيو)، وتعد أحد أبرز العروض التي تقيمها شركة المصارعة العالمية (WWE)، لتؤكد مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضات الترفيهية، وتعزز من تنوع الفعاليات المقدمة للجمهور المحلي والدولي، وللزوار والسياح ضمن برنامج "صيف السعودية2025".

وتمثل عروض "سماك داون" بالرياض فرصة مميزة لعشاق الرياضة والسياحة بالمملكة والعالم، حيث تتيح لجمهورها الاستمتاع بالوجهات السياحية والترفيهية العالمية التي تتمتع بها المملكة، والتي وضعتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن برنامج صيف السعودية، لتناسب كافة أفراد الأسرة، إلى جانب متابعتهم لأكبر الأحداث الرياضية التي تنظمها المملكة على مدار العام، حيث أتاحت منصة "روح السعودية" حجز تذاكر عروض "سماك داون" عبر موقعها الإلكتروني: https://www.visitsaudi.com/ar/riyadh/events/wwe-smackdown.

ونجحت المملكة خلال السنوات السابقة في تعزيز مكانتها السياحية والرياضية والترفيهية عالميا، من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، التي تجذب الجماهير المحلية والدولية، حيث توضع تلك الأحداث ضمن أجندة السياحة السعودية المتنوعة والثرية، من أجل تعزيز مكانة المملكة على خارطة الفعاليات العالمية، بما يتوافق مع مبادرات برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.

ويستمتع السياح والزوار وجماهير المصارعة المتوافدون على العاصمة الرياض لمتابعة عروض سماك داون (WWE) بالعديد من التجارب والوجهات والفعاليات المشوّقة التي تزخر بها الرياض هذه الأيام، وتتزامن مع برنامج صيف السعودية "لون صيفك"، الذي يستمتع خلاله الزوار والسياح بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية العالمية التي تناسب كل الأذواق والأعمار.

وبالإضافة إلى هذا الحدث الكبير، تحظى الرياض والعديد من مدن المملكة بنشاط سياحي ملحوظ منذ أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج صيف السعودية 2025 تحت شعار "لون صيفك"، والذي وضعت الهيئة من خلاله جدولا غنيا بالفعاليات وتنوّعا لا يُضاهى في التجارب السياحية.

ويمتد برنامج صيف السعودية هذا العام حتى شهر سبتمبر 2025، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى «موسم جدة» و«موسم عسير» اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.