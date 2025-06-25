السعودية | “هيئة النقل” تحتفي بأكثر من 2350 بحارًا سعوديًا تزامنًا مع “اليوم العالمي للبحارة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - احتفت الهيئة العامة للنقل بـ”اليوم العالمي للبحارة” المعتمد من المنظمة البحرية الدولية (IMO), الذي يصادف 25 من شهر يونيو لكل عام، تقديرًا لجهود البحارة السعوديين في دعم حركة القطاع البحري والإسهام في تطويره.

وأكّدت “هيئة النقل” أن هذا الاحتفاء يأتي في إطار اعتزازها بكل العاملين في القطاع البحري، وبما يقدمونه من دور فعال في نهضة هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تطور ملحوظ في كل عام.

وكشفت أن عدد العاملين السعوديين في القطاع البحري تجاوز (2350) بحارًا سعوديًا مسجلًا ارتفاع بإقبال المواطنين على هذا القطاع بنسبة (11%) خلال العام الماضي, مشيرة إلى أنها أطلقت أكثر من (60) برنامجًا ودورة تدريبية معتمدة بمختلف التخصصات والمستويات التي تُقدم عبر مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة في المملكة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار أكثر من 400 شهادة تأهيليه للعمل في القطاع البحري عبر منصة لوجستي”، ضمن مبادراتها لتطوير الكفاءات البشرية ورفع جودة الأداء في القطاع البحري.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل تعمل بشكل مستمر على الإسهام في تعزيز مكانة المملكة دوليًا في القطاع البحري، وإظهار مكانة الأسطول البحري التي يتصدر بها المركز الأول إقليميًا.

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