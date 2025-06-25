شكرا لمتابعة خبر عن “الأرصاد” تتوقع صيفًا أكثر حرارة في 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تقريرًا مناخيًا توقعت فيه أن يشهد صيف عام 2025م ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، بمتوسط درجة مئوية واحدة، وذلك في أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن ذروة الارتفاع الحراري ستكون خلال شهر أغسطس، حيث يُتوقع أن تصل الزيادة إلى 1.2 درجة مئوية فوق المعدل في مناطق الجوف وتبوك والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية.

وفيما يتعلق بالأمطار، توقعت الهيئة أن تسجل معدلات هطول أعلى من الطبيعي خلال شهري يوليو وأغسطس في مناطق نجران وجازان والباحة وعسير، بالإضافة إلى أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجنوب الرياض والمنطقة الشرقية.