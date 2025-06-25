شكرا لمتابعة خبر عن مستشار أسري: الطلاق ليس أول الحلول.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مستشار العلاقات الأسرية والزوجية أ. أحمد الحربي أن الطلاق شُرع كحل أخير بعد استنفاد وسائل الإصلاح، لكن بعض الأزواج يسيئون استخدام هذا الحق، ويلجأون إليه سريعًا عند أول خلاف، دون محاولة جادة للصلح.

وقال الحربي، خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”: الطلاق فعليا الحل الوحيد للتخلص من المشكلات المتراكمة خصوصا بالحياة الزوجية نعم هذه من الأفكار الخاطئة وأشوى أننا طرحناها في البداية هناك الله سبحانه وتعالى شرح هذا الطلاق لحكم عظيمة لأن الأنفس في الحياة الزوجية أحيانا ما يصير بينها توافق أحيانا يكون هناك تراكمات معينة ما في اتفاق مشاكل متراكمة لا يمكن حلها لذلك الشريعة الإسلامية جعلت هذا الطلاق حل لمن لا حل له”.

وأضاف: “لكن المشكلة هناك استخدامات خاطئة لهذه الميزة الشرعية أنه عند أي خلاف أي عقبة أي مشكلة أقفز مباشرة هناك بعض الأشخاص لديه إذا شعر بالألم ما يستطيع يقاوم أو يبذل جهد يريد الفرار من الألم مثل اللي مثلا ماسكن شخص ضاق من عاصبة أو ألم يريد فقط أن يزول الألم البعض لما يستعجل حتى في هذه الخطوات، وبعد فترة يبدأ البعض فعلا إذا كان دون خطوات مدروسة ودون فكر متزن يندم ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت هناك في فترة المراجعة في أثناء العدة ” .

وأشار إلى أن هناك ممارسات صحيحة وأخرى خاطئة في قضايا الخلع والطلاق، مشيرًا إلى أن بعض الرجال يُقدمون على تطليق زوجاتهم دون إبلاغهن، مما يُسبب لهن صدمة نفسية عميقة يصعب التعافي منها.