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السعودية | فتح باب الترشّح لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للدورة (2025-2028)

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  • السعودية | فتح باب الترشّح لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للدورة (2025-2028) 1/2
  • السعودية | فتح باب الترشّح لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للدورة (2025-2028) 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة للدورة (2025 – 2028).

ودعت الراغبين في الترشح ومعرفة التفاصيل والشروط التقدم من خلال موقع الهيئة على الرابط التالي: https://taqeem.gov.sa/news/details/fth-bb-ltrshwh-lshgl-dwy-mjls-dr-tqyym-lldwr-2025-2028-1122.
وأوضحت اللجنة أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح هو الساعة (11:59) مساءً بتاريخ 2025/7/10م، علمًا بأن عدم تعبئة النموذج المرفق أو جزء منه أو عدم إرفاق المرفقات المطلوبة يترتب عليه استبعاد المرشح من الترشح لعضوية المجلس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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