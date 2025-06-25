السعودية | ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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