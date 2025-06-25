شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح سبب تفاوت شروق الشمس في أحياء الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، عن سبب تفاوت توقيت شروق الشمس في أجزاء مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن امتداد المدينة الجغرافي الواسع يؤثر بشكل مباشر على توقيت الشروق بين أحيائها.

وأوضح المسند أن مدينة الرياض تمتد على مساحة تقدر بنحو 55 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب، و63 كيلومترًا من الجنوب إلى الشمال، وهو ما يؤدي إلى تباين في توقيت شروق الشمس من حي لآخر.

وأشار إلى أن في فصل الصيف، تشرق الشمس على الطرف الشرقي للرياض قبل الطرف الغربي بحوالي دقيقتين، فيما يقل هذا الفارق إلى دقيقة واحدة تقريبًا خلال فصل الشتاء.

أما في الاتجاه الممتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، فيكون الفارق الزمني في الشتاء نحو دقيقتين أيضًا، حيث تشرق الشمس أولًا على الزاوية الجنوبية الشرقية للمدينة.

وعن سبب هذا التفاوت، بيّن المسند أن الميلان الذي يشهده الخط الفاصل بين الليل والنهار، والمعروف علميًا بـ “خط النور” (Day–night terminator)، هو العامل الأساسي في هذا الاختلاف، حيث يتغير ميل هذا الخط بحسب الموقع الجغرافي والفصول.