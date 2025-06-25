شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تحذّر من مواقع وهمية تنتحل صفتها وتستغل محركات البحث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّرت وزارة التجارة من مواقع إلكترونية وهمية وأشخاص مجهولين ينتحلون صفتها الرسمية، ويزعمون استقبال بلاغات المستهلكين عبر منصات مشبوهة، مستغلين محركات البحث في تضليل المستخدمين.

وأكدت الوزارة في تنبيه رسمي أن هذه الجهات غير مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، محذّرة المستهلكين من التعامل معها أو مشاركة بياناتهم الشخصية عبرها.

وشدّدت “التجارة” على أهمية تحرّي الدقة والتأكد من استخدام القنوات الرسمية المعتمدة عند تقديم البلاغات أو الاستفسارات، والمتمثلة في: الرقم الموحد 1900، أو تطبيق “بلاغ تجاري” على الأجهزة الذكية.

كما أكدت الوزارة حرصها على حماية المستهلكين من أي محاولات تلاعب أو انتحال، داعية إلى الإبلاغ عن أي موقع أو جهة مشبوهة فورًا عبر قنواتها الرسمية.