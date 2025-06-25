شكرا لقرائتكم خبر بواكير تمور المدينة تنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت أسواق التمور المركزية في مناطق المملكة كافة، بواكير رطب وتمور المدينة المنورة، وبدأ طرح إنتاج الموسم الحالي من أجود أصناف التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة، وذلك تزامنا مع بدء موسم حصاد التمور، الذي يبدأ في يونيو ويستمر حتى نهاية نوفمبر.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهذه المناسبة، أن منطقة المدينة المنورة، تنتج 58 صنفا من التمور المتنوعة، من بين أكثر من 404 أصناف تنتجها المملكة في المناطق كافة، حيث تنتج المدينة المنورة 37 صنفا مشهورا، من أبرزها، العجوة، عنبرة، الصفاوي، الروثانة، الربيعة، الشلبي، الحلوة، برني، برني المدينة، برني العلا، البيض، العيص، سكرة المدينة، سكرة البيض، إضافة إلى 21 صنفا من التمور الأقل شهرة، من أبرزها، أفندية، رباعي، صقعي، طبرجلي، سكرة ينبع، الجوازنة، البرقة، البرطجي.

وبينت الوزارة أن إجمالي إنتاج التمور في المملكة تجاوز 1.9 مليون طن بنهاية 2023م، وتصدرت منطقة القصيم كميات الإنتاج بـ578 ألف طن، تلتها منطقة الرياض بإنتاج أكثر من 453 ألف طن، فيما جاءت منطقة المدينة المنورة ثالثة، بأكثر من 343 ألف طن، ثم المنطقة الشرقية بإنتاج تجاوز 258.7 ألف طن.