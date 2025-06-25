جامعة طيبة تطلق برنامج «جدير» لاستقطاب الطلبة الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة طيبة برنامج «جدير» للعام الثاني على التوالي؛ الهادف إلى استقطاب الطلبة الموهوبين والمتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية في المملكة، ضمن إطار أكاديمي يعزز فرص التميز، ويدعم مسارات التسريع الجامعي، ويمكن القدرات النوعية في بيئة تعليمية محفزة.

ويأتي البرنامج استمرارا لتوجه الجامعة في تبني المبادرات النوعية الداعمة لرؤية المملكة 2030، واستثمار الطاقات الوطنية المتميزة، من خلال توفير مسارات أكاديمية مرنة تستوعب الطلبة المتفوقين في المسابقات العلمية الوطنية والدولية، أو الحاصلين على مؤهلات من أنظمة تعليمية دولية معتمدة، إضافة إلى الطلبة ذوي الاستعداد الفطري في مجالات محددة، أو المتفوقين لغويا في اللغة الإنجليزية.

ويمنح البرنامج قبولا غير مشروط للفائزين بأحد المراكز الثلاثة الأولى في الأولمبيادات العلمية الوطنية أو الدولية المعتمدة من الجامعة، كما يتيح للطلبة الدارسين وفقا للأنظمة الدولية التقديم من خلال معادلة اختباراتهم المكافئة لاختبارات القدرات العامة والتحصيلي، مع اشتراط تحقيق الحد الأدنى من الدرجات في اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية.

كما يشمل البرنامج مسار الموهبة الخاصة، ويستهدف الطلبة الذين يمتلكون قدرات استثنائية في مجالات محددة كالمهارات اللغوية، والبدنية، والفنية، والابتكارية، ويشمل ذلك مجالات عدة، منها الإبداع الأدبي والإعلامي، الإبداع في اللغة الإنجليزية، حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، الفن التشكيلي والتصميم، والرياضة.

ويشترط للقبول في هذا المسار استيفاء معايير متخصصة تشمل اختبارات، مقابلات شخصية، وملفات أعمال أو إنجازات، بحسب المجال.

كما يتضمن البرنامج مسار التسريع الجزئي للغة الإنجليزية، الذي يتيح للطلبة المتفوقين لغويا الإعفاء من مقررات مهارات اللغة الإنجليزية في الجامعة، بناء على نتائج معتمدة في اختبارات TOEFL أو IELTS، وذلك بعد مراجعة أكاديمية من الجهة المختصة.

وحددت فترة التقديم على البرنامج من 20 يوليو إلى 2 أغسطس 2025، عبر بوابة الخدمات الالكترونية للجامعة، فيما سيتم إعلان نتائج الترشيح في 10 أغسطس.