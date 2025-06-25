شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 42 مليون عملية الكترونية عبر «أبشر» في مايو 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر» خلال مايو الماضي 42,566,550 عملية الكترونية للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة 39,427,170 تضمنت إجراء 31,660,070 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال 3,139,380.

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,447,975 عملية، منها 3,376,852 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 2,449,318 عملية و575,770 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار 109,735 تقريرا في خدمة تقارير أبشر، و58,212 طلبا لتوصيل الوثائق بالبريد، و3,201 استفسار عام عن البصمة.

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز 28 مليونا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الالكترونية (أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة)، إضافة إلى الوصول لما يزيد على 500 جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ».