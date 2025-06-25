مبادرة بغرفة المدينة لتعزيز وعي المزارعين بالممارسات الزراعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني للنخيل والتمور أمس، مبادرة «إتاحة الامتثال للمزارع بمعايير تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة»، وذلك بمقر غرفة المدينة المنورة؛ بهدف توعية ملاك المزارع والعمالة الزراعية بالتعامل الآمن مع مبيدات النخيل والتمور، والتعريف بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني للنخيل والتمور أمس، مبادرة «إتاحة الامتثال للمزارع بمعايير تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة»، وذلك بمقر غرفة المدينة المنورة؛ بهدف توعية ملاك المزارع والعمالة الزراعية بالتعامل الآمن مع مبيدات النخيل والتمور، والتعريف بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات. واستعرضت المبادرة التي تعقد على مدار يومين أبرز الإرشادات والمتطلبات التي ينبغي على المزارعين اتباعها عند استخدام المبيدات في الممارسات الزراعية، بدءا من التحقق من الحاجة لاستخدام المبيد في الأعمال الزراعية، وعدم وجود بدائل لمكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، إضافة إلى إرشاد المزارعين بضرورة اختيار النوع المناسب من المبيدات لمكافحة الآفة أو المرض عند اكتشافه، ومدى ملاءمته للاستخدامات الزراعية، وأن تكون الأولوية لاستخدام المبيدات العضوية الأكثر أمانا على الإنسان والبيئة إن وجدت؛ لتحقيق أفضل الممارسات في التعامل الآمن مع المبيدات، ورفع وعي الممارسين والعمالة في هذا الجانب.

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