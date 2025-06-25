«السياحة» تنظم ورشة عمل في غرفة مكة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة السياحة ورشة عمل استعدادا لموسم العمرة 1447هـ، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من قيادات الجهتين وممثلي مرافق الضيافة السياحي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة السياحة ورشة عمل استعدادا لموسم العمرة 1447هـ، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من قيادات الجهتين وممثلي مرافق الضيافة السياحي. وعقدت الورشة بحضور وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن المزيد، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالمحسن السالم، حيث جرى خلالها استعراض الآلية الجديدة لتوثيق السكن عبر منصة نسك، والتأكيد على أهمية التزام مرافق الضيافة السياحية بتطبيقها. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة السياحة لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتقديم تجربة متميزة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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