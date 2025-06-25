شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية بين «حماية المستهلك» و«مركز الترقيم» لتنظيم البيانات السوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جمعية حماية المستهلك اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الترقيم السعودي للمعايير العالمية GS1؛ بهدف تعزيز حماية المستهلك وتنظيم وتطوير بيانات المنتجات المتداولة في السوق السعودي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، والعمل على تمكين المستهلكين من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة حول المنتجات والخدمات؛ مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء واعية وآمنة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أحمد بن معطي المهلكي، أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز حقوق المستهلك وتحقيق بيئة سوقية عادلة وشفافة.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لمركز الترقيم السعودي الدكتور عبدالله سعيد آل فاهد، إلى أهمية هذه الاتفاقية في دعم تطوير أنظمة الترقيم وتوفير حلول ذكية تسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك.