شكرا لقرائتكم خبر «الشؤون الإسلامية» تقدم خدمات دعوية وتقنية متكاملة في مسجد التنعيم بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة خدماتها المتكاملة في مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها (التنعيم)، تزامنا مع تزايد توافد المعتمرين إلى المسجد خلال هذه الفترة.

وتشمل هذه الخدمات برامج دعوية تقنية حديثة تواكب احتياجات الزوار، من أبرزها: المكتبة الالكترونية الإسلامية التي توفر أكثر من (1000) مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية، تمكن المعتمرين من تحميلها بعدة لغات عالمية عبر تقنية الباركود باستخدام الهواتف المحمولة.

ووفرت الوزارة في الموقع مبادرة «دليل مناسك الذكي» التي تندرج ضمن جهود التحول الرقمي؛ وتهدف إلى تيسير أداء مناسك الحج والعمرة عبر أدوات ذكية، حيث تعتمد على تقنية (NFC) التي تمكن المستخدمين من الوصول إلى كتاب مناسك الحج والعمرة بمجرد تمرير الهاتف على اللغة المطلوبة، مع إمكانية تصفحه الكترونيا بسهولة من خلال المنصة الرقمية للمبادرة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استعدادات الوزارة لموسم العمرة، تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، والتيسير عليهم في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.