السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (3.000) كرتون تمر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3.000) كرتون تمر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها (18.000) فرد من الفئات المحتاجة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

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