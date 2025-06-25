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السعودية | الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ

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  • السعودية | الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ 1/2
  • السعودية | الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في منافذ المملكة الدولية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وأوضحت الجوازات دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، مهيبةً ضيوف الرحمن بالالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

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MO Nasa

MO Nasa

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