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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1.050) سلة غذائية في محلية أم القرى بولاية الجزيرة في جمهورية السودان

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1.050) سلة غذائية في محلية أم القرى بولاية الجزيرة في جمهورية السودان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.050) سلة غذائية للأسر النازحة بمحلية أم القرى في ولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفادت منها (6.646) أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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