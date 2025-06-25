وزارة الصناعة تدعم توقيع 8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أبرمت على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، (8) اتفاقيات بين عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات التصنيع، ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وتضمنت الاتفاقيات المبرمة توقيع صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات، مع شركة «Lucid»، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي.

وأبرم معهد الرياض للتقنية 5 اتفاقيات، مع مجموعة العبيكان للاستثمار، وشركة «EFSIM» لإدارة المرافق، وشركة هداية للصناعات المعدنية، وشركة التصنيع الوطنية، وشركة خالد الظافر وإخوانه.

وفي السياق نفسه، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال منتدى الصناعة السعودي 2025، عدة برامج ومبادرات نوعية لتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية في القطاع الصناعي، وتطوير مهاراتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتضمنت 4 برامج لدرجة الماجستير بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، منها برنامج ماجستير العلوم في التحفيز الصناعي، وبرنامج ماجستير العلوم في التحكم الذكي للعمليات، وبرنامج ماجستير العلوم في المواد المتطورة لهياكل الخرسانة، إضافة إلى برنامج ماجستير العلوم في الحوسبة الكمومية.

وأطلقت الأكاديمية الوطنية للصناعة برنامج الدبلوم في صناعة وتصميم الأثاث، وذلك بالشراكة مع معهد الرياض للتقنية، وشركة سعودي إعمار، وشركة تناتل لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، إضافة إلى إطلاق مبادرة «صناعيو المستقبل» بالمنطقة الشرقية؛ التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقطاع الصناعي وتنمية مهارات الطلاب في مجالات التصنيع والابتكار، بالتعاون مع جمعية المبادرات المتميزة وغرفة الشرقية.