شكرا لقرائتكم خبر «الصناعة» تحقق المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة عن فئة القطاع الحكومي، وذلك خلال حفل نظمته اللجنة الإشرافية للجائزة أمس في الرياض، لتكريم المنشآت الفائزة بالجائزة.

ويعد هذا الإنجاز تتويجا لجهود الوزارة في الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعمل الوزارة على تعزيز الجودة من خلال ركائز أساسية تشمل تبني أحدث تطبيقات ومفاهيم الجودة والتميز المؤسسي، وتوفير بيئة عمل محفزة؛ لتحقيق أهداف الجودة الشاملة، إضافة إلى تفعيل قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال.

وتمثل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إحدى أبرز الجوائز الوطنية لتحفيز المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على الالتزام بأفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي، ودعم التحسين المستمر لبرامج الجودة في تلك المؤسسات؛ لرفع كفاءتها وتعزيز تنافسيتها.