مركز «إثراء» يحصل على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة على المستوى الفضي لمنشآت القطاع الخاص، وذلك في الحفل الذي نظمته الجائزة أمس بالرياض لتكريم المنشآت الفائزة.

وتعد الجائزة تتويجا لرحلة «إثراء» المستمرة نحو تحقيق التميز، واعترافا وطنيا بجهود المركز في إرساء معايير عالية من الجودة والابتكار في القطاع الثقافي، مؤمنين بأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة هو الأساس لبناء مستقبل أكثر إبداعا وتأثيرا، وتحفيزا لمواصلة العمل بجدية وشغف.

وتعكس كذلك التزام إثراء بالتميز المؤسسي، وتعزيز جودة الأداء والتشغيل في المجالات الثقافية والمعرفية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى نحو التطوير المستدام وتحقيق الأثر.

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة واحدة من أبرز الجوائز الوطنية؛ التي تهدف إلى تكريم المنشآت المتميزة، وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، وتعزيز ممارسات التميز المؤسسي.

يذكر أن مركز إثراء حصل على شهادة «مستدام» المرموقة من المستوى الماسي، التي تعد معيارا مهما يقيس الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع، ويشجع على الالتزام بالاستدامة البيئية، بعد أن استوفى جميع متطلبات الاعتماد كأول مشروع يحصل على شهادة «مستدام» للمشاريع القائمة على مستوى المملكة.