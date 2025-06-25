هيئة النقل تحقق «المستوى البرونزي» في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نالت الهيئة العامة للنقل، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة في «المستوى البرونزي» عن فئة القطاع الحكومي، نظير إسهاماتها المتواصلة في قطاع النقل.

وسلم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الجائزة لرئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خلال الحفل الذي دشن في الرياض العاصمة.

وجاء فوز الهيئة بهذه الجائزة لجهودها المبذولة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما تقدمه من خدمات تتماشى مع تطلعات الجميع، سعيا منها إلى تحقيق نقل متكامل ومستدام، إذ أثبتت الهيئة بعد فوزها بالجائزة، التزامها بمبادئ الكفاءة، والابتكار، والتحسين المستمر، بعدما أتمت جميع المتطلبات بما فيها التقييم والمراجعة، وفقا لأعلى معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي.

وبهذه المناسبة أعرب رميح الرميح عن سعادته بعد تسلمه لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مقدما شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع النقل، وبما توليه من اهتمام كبير به.

وأشار إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعد انعكاسا لمسيرة الهيئة في تطوير قطاع النقل، وتعزيز معدلات الامتثال، لضمان تقديم خدمات نقل متطورة وآمنة للمستفيدين، مؤكدا بدوره التزام الهيئة بمواصلة عملها على الارتقاء بخدمات النقل، وجعل المملكة رائدة في هذا المجال الحيوي لتحقيق تطلعات الجميع.

وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة، إذ تمنح للجهات التي تحقق أعلى معدلات الجودة في القطاعين الحكومي الخاص وكذلك القطاع غير الربحي.