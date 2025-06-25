شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تحصل على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء على الجائزة الفضية ضمن الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن فئة أفضل ممارسات الجودة في القطاع الحكومي.

وسلم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجائزة للرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في الحفل الذي أقامته الجائزة بالعاصمة الرياض.

ويجسد هذا الإنجاز التزام الهيئة بترسيخ مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي في أعمالها كافة، وفق خطتها الاستراتيجية الرابعة، التي تطمح لتحقيق الريادة عالميا في كل مجالات عملها.

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة معيارا وطنيا رائدا لتقييم الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة التميز ودعم التنافسية، بما يعكس تطور مشهد الجودة والتميز المؤسسي في المملكة.