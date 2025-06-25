شكرا لمتابعة خبر عن مُصلحة بمنصة تراضي تنهي خصومة ونزاع مالي بقيمة 150 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسفرت مُصلحة في منصة «تراضي» بمركز المصالحة في وزارة العدل، في إنهاء خصومة ونزاع مالي بقيمة 150 مليون ريال.

ونجحت هذه الجهود في تقريب وجهات النظر في المنصة الإلكترونية ورأب خلاف بين اثنين حول نزاع مالي بمبلغ 150 مليون ريال، وتم اعتماد وثيقة الصلح سنداً تنفيذياً ملزماً، وفقا لـ”عكاظ”.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تقدم الطرف الأول بطلب صلح عبر منصة تراضي، مطالباً الطرف الثاني بسداد مستحقات مالية ناجمة عن علاقة تعاقدية سابقة.

وكان ينوى الطرفان التوجه للقضاء لحسم المشكلة بينهما إلا أن المصلحة شرعت في تقريب وجهات النظر، وبينت للأطراف المزايا القانونية والإجرائية للصلح، ونجحت هذه الجهود في إنهاء النزاع بين الطرفين.