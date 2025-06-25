شكرا لمتابعة خبر عن وائل الذياب : هكذا تستخدم المكيف بكفاءة وتقلل استهلاك الكهرباء في الصيف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف، شدد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، على أهمية اتباع سلوكيات صحيحة عند استخدام المكيفات، بما يضمن التوفير في استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأداء، مع الحفاظ على راحة الأفراد داخل المنازل.

وخلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي”، أوضح الذياب أن من أبرز المعايير التي يجب الانتباه لها عند شراء المكيف هو التأكد من وجود ملصق كفاءة الطاقة على الجهاز، كونه مؤشرًا رسميًا يوضح مدى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن من المهم أيضًا اختيار مكيف يتناسب مع مساحة الغرفة، لأن استخدام مكيف أقل أو أعلى من الحاجة الفعلية يؤدي إما إلى استهلاك طاقة غير ضرورية أو ضعف في التبريد.

كما نبه إلى ضرورة تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري، ويفضل مرة كل أسبوعين، لضمان تدفق الهواء النقي والحفاظ على كفاءة التبريد.

وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل يكون عند ضبط درجة الحرارة على 24 درجة مئوية، باعتبارها الأكثر توازنًا من حيث استهلاك الطاقة والراحة الحرارية، مؤكدًا أن خفضها إلى 18 درجة لا يحدث فرقًا كبيرًا في برودة الجو، لكنه يرفع استهلاك الطاقة بشكل واضح.