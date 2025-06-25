شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي يوضح كيفية جعل إجازة الطالب ممتعة ومفيدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور محمد العامري، الأكاديمي والمستشار التربوي، كيف يمكن تحويل الإجازة الصيفية من وقت ضائع إلى مساحة مثمرة وممتعة في حياة الطالب.

وقال العامري خلال لقائه على برنامج روتانا خليجية :” يجب أن نعتبر فترة الإجازة فترة ذهبية، ولدينا فيها برامج ومراكز صيفية وفعاليات يمكن الاستفادة منها.”

وأضاف:” الإجازة الصيفية فرصة لإعادة التأهيل من جديد وتطبيق نواتج التعلم، وعلينا أن نلبس عباءة الطالب لمساعدته على قضاء إجازة مفيدة.”

وتابع:” على التربويين معالجة مشكلة تعامل الطلاب مع الإجازة خلال فترة الدراسة وليس بعد انتهاء الدراسة، بتحديد ورسم أهداف مفيدة وجذابة.”