السعودية | المديرية العامة لحرس الحدود تنفذ البرنامج التأهيلي للضباط الخريجين من كلية الملك فهد الأمنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت المديرية العامة لحرس الحدود، البرنامج التأهيلي لخريجي كلية الملك فهد الأمنية من الضباط الجامعيين، في مقر المديرية بالرياض، بحضور المدير العام اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني.

ويهدف البرنامج، المكون من محاضرات وورش عمل تدريبية، إلى تأهيل الضباط من الخريجين للمهام الأمنية والميدانية، وتعزيز جاهزيتهم العملياتية وفق أعلى المعايير، بما ينعكس على جودة الأداء في تنفيذ المهام الأمنية لحرس الحدود.

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