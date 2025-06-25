السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف.

وثمّن دولة رئيس الوزراء مواقف المملكة الداعية لحل الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية ومساعيها المثمرة في هذا الخصوص.

كما تم خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل اليوم حيّز التنفيذ، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود اللازمة بما يحفظ الأمن والاستقرار.

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