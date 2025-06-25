السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا اليوم من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الأستاذ محمد شياع السوداني .

وأعرب سمو ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي عن ترحيبهما بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مؤكدين ضرورة بذل الجهود اللازمة بما يحفظ الأمن والاستقرار.

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