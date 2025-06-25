السعودية | أمير دولة قطر يستقبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمير دولة قطر يستقبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي أمين عام المجلس الأستاذ جاسم البديوي.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها للعدوان الإيراني على أراضيها، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأمر مرفوض لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

كما تم التطرق إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

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