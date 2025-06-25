السعودية | ‏توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز الوطني للأرصاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني للأرصاد، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، والرئيس التنفيذي للمركز ‏الدكتور أيمن بن سالم غلام، وتهدف إلى تعزيز أوجه التكامل في المجالات الفنية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يخدم المصلحة الوطنية, ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المدير العام للتخطيط والتطوير بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس حسان المرزوقي، أن هذه الاتفاقية تتضمن عدة مجالات تعاون، من أبرزها: تبادل الاستشارات والخبرات، وتوفير المعلومات والبيانات الفنية، والخرائط والمطبوعات، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى النشر العلمي المشترك لنتائج الدراسات والأبحاث العلمية في المجلات والدوريات المتخصصة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

وأفاد أن الاتفاقية تشمل تنظيم الفعاليات العلمية والمهنية، والمؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية، مضيفًا أن التعاون يغطي أيضًا الخدمات اللوجستية، ودراسة إمكانية تركيب محطات رصد آلية في المواقع الجيولوجية لتعزيز التغطية.

وبيّن أن هذه الاتفاقية المهمة تبحث إجراء دراسات متقدمة حول التغير المناخي وآثاره، وتنفيذ مشاريع تخصصية مستقبلية مشتركة، إلى جانب الاستفادة من خدمات المركز الوطني للأرصاد، كالدراسات المناخية والتقارير الجوية، بما يتوافق مع الأطر النظامية.

ونوه بأن الاتفاقية بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز الوطني للأرصاد، تعكس حرص الجهتين على بناء شراكة إستراتيجية فاعلة، تُسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزز من جودة الخدمات والمخرجات العلمية في مجالات علوم الأرض والأرصاد.

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