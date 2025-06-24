فتح القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية

شركات مياه تتنافس على التخفيضات تشهد سوق مياه الشرب المعبأة منافسة قوية بين الشركات الكبرى، والتي تتسابق في طرح العروض الترويجية لجذب أكبر عدد من المستهلكين الذين... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 28 ذو الحجة 1446 هـ 28 ذو الحجة 1446 هـ البوارح وراء تكرار حالات الغبار بالمناطق أرجعت أكاديمية سعودية، متخصصة في المناخ، أسباب تكرار حالات الغبار بعدد من المناطق، خاصة المنطقة الشرقية والأحساء ونجران وجازان،... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 28 ذو الحجة 1446 هـ 28 ذو الحجة 1446 هـ 7 أسواق محلية تقبل على رطب المدينة تقبل 7 أسواق على رطب المدينة المنورة بعد نزوله السوق، بينما يتنافس المسفرون «أصحاب برادات من خارج المدينة» على نقل الرطب إلى هذه... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 28 ذو الحجة 1446 هـ 28 ذو الحجة 1446 هـ 3.2 % من إجمالي العينات الزراعية بمكة غير مطابقة نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولات رقابية ميدانية استهدفت عددًا من المزارع والأودية في المنطقة... جدة: جدة: دوت الخليج 28 ذو الحجة 1446 هـ 28 ذو الحجة 1446 هـ الشورى يطالب النقل بسرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام عبر توفير الحوافز والضوابط... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 28 ذو الحجة 1446 هـ 28 ذو الحجة 1446 هـ إعلان نتائج القبول بالبورد السعودي أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات لعام 2025م، وذلك عبر... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 28 ذو الحجة 1446 هـ 28 ذو الحجة 1446 هـ الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 هـ تبدأ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة جريًا على العادة السنوية، إذ... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 28 ذو الحجة 1446 هـ 28 ذو الحجة 1446 هـ

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