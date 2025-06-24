- 1/3
- 2/3
- 3/3
شركات مياه تتنافس على التخفيضات
تشهد سوق مياه الشرب المعبأة منافسة قوية بين الشركات الكبرى، والتي تتسابق في طرح العروض الترويجية لجذب أكبر عدد من المستهلكين الذين...
البوارح وراء تكرار حالات الغبار بالمناطق
أرجعت أكاديمية سعودية، متخصصة في المناخ، أسباب تكرار حالات الغبار بعدد من المناطق، خاصة المنطقة الشرقية والأحساء ونجران وجازان،...
7 أسواق محلية تقبل على رطب المدينة
تقبل 7 أسواق على رطب المدينة المنورة بعد نزوله السوق، بينما يتنافس المسفرون «أصحاب برادات من خارج المدينة» على نقل الرطب إلى هذه...
3.2 % من إجمالي العينات الزراعية بمكة غير مطابقة
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولات رقابية ميدانية استهدفت عددًا من المزارع والأودية في المنطقة...
الشورى يطالب النقل بسرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية
طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام عبر توفير الحوافز والضوابط...
إعلان نتائج القبول بالبورد السعودي
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات لعام 2025م، وذلك عبر...
الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 هـ
تبدأ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة جريًا على العادة السنوية، إذ...
كانت هذه تفاصيل خبر فتح القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.