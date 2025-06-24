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فتح القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية

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  • فتح القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية 1/3
  • فتح القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية 2/3
  • فتح القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية 3/3

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محررين الخليج 365

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