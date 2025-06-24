شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تنبه الطلبة الدوليين: طلباتكم مصيرها الرفض إذا قُدِمت عبر منصة قبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة التعليم أنه تم إطلاق منصة «ادرس في السعودية» لتكون البوابة الحصرية للطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بالتعليم العالي في المملكة.

وأضافت الوزارة أن المنصة الوطنية الموحدة «قبول» مخصصة للطلبة السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات وزوجات المواطنين السعوديين.

وحذرت الوزارة من أن أي طلب يقدمه طالب غير سعودي عبر منصة «قبول» سيُعتبر طلبًا غير مكتمل ومصيره الرفض، مشيرا إلى أن جميع الطلبة الدوليين إلى التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة «ادرس في السعودية» واتباع الإرشادات لضمان تقديم طلباتهم بشكل صحيح وفعال.

وأشارت إلى أن منصة «ادرس في السعودية» لا تقتصر على تقديم الطلبات فحسب، بل توفر رحلة متكاملة للطالب الدولي تبدأ من استعراض البرامج الأكاديمية المتاحة وشروطها، مرورًا بتقديم طلبات المنح الدراسية، وصولًا إلى المتابعة الدقيقة لحالة الطلب حتى صدور القبول النهائي ومن ثم التأشيرة الدراسية اللازمة.

وأكدت أن قبول الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من خارج المملكة مرهون بمعادلة شهاداتهم وفق ضوابط صارمة تهدف إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية.

واشارت إلى أن المعادلة تتطلب أن تكون الشهادة صادرة من جهة تعليمية معتمدة في بلد الإصدار، وأنها تؤهل حاملها لمتابعة الدراسة الجامعية في ذلك البلد، مع ضرورة إثبات انتظام الطالب في الدراسة بشكل متسلسل.

وشددت الوزارة على أن جميع المستندات المقدمة يجب أن تكون أصلية تمامًا وخالية من أي تعديل أو كشط، مع تطابق تام للاسم في كافة الوثائق الرسمية.

وتمر عملية التصديق على الوثائق بسلسلة من الإجراءات تبدأ من الجهات التعليمية والخارجية في بلد الإصدار، وتنتهي بتصديق الملحقية الثقافية أو السفارة السعودية هناك، مع إلزامية توفير ترجمة معتمدة للوثائق الصادرة بغير اللغتين العربية أو الإنجليزية.

وأضافت أن آلية المعادلة تتم عبر تسليم الوثائق المطلوبة لإدارة التعليم في منطقة الطالب، التي بدورها ترفعها إلكترونيًا للوزارة للتدقيق وإصدار القرار، قبل إعادتها للطالب، وبعد استكمال المعادلة، يتوجب على الطالب إنشاء ”تذكرة دعم“ عبر منصة «قبول» لاستكمال الإجراءات، مع التأكيد على أن اجتياز اختباري القدرات العامة والتحصيلي يظل شرطًا أساسيًا لإتمام عملية القبول بشكل نهائي.