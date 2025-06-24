شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل تعلن فتح بوابة التخصيص للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة حائل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، فتح بوابة التخصيص للطلاب والطالبات، الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم (26 يونيو)، وفق المعايير المحددة من العمادة.

وأوضحت الجامعة أن التخصيص سيتم وفق معايير وشروط محددة متاحة عبر البوابة الإلكترونية، داعية جميع الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ومراجعة التفاصيل اللازمة لضمان استكمال إجراءات التخصيص بنجاح.

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار حرص الجامعة على تسهيل إجراءات التسجيل، وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق تطلعات الطلبة.