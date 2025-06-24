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جامعة حائل تعلن فتح بوابة التخصيص للطلاب

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جامعة حائل تعلن فتح بوابة التخصيص للطلاب

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة حائل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، فتح بوابة التخصيص للطلاب والطالبات، الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم (26 يونيو)، وفق المعايير المحددة من العمادة.

وأوضحت الجامعة أن التخصيص سيتم وفق معايير وشروط محددة متاحة عبر البوابة الإلكترونية، داعية جميع الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ومراجعة التفاصيل اللازمة لضمان استكمال إجراءات التخصيص بنجاح.

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار حرص الجامعة على تسهيل إجراءات التسجيل، وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق تطلعات الطلبة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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