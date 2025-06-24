اخبار السعوديه

وزير الخارجية يصل إلى قطر.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الخارجية يصل إلى قطر.. فيديو 1/2
  • وزير الخارجية يصل إلى قطر.. فيديو 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إلى قطر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه، سعادة وزير الدولة القطري الأستاذ سلطان المريخي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وسيبحث الاجتماع الطارئ العدوان الإيراني على دولة قطر الشقيقة، وتداعياته الأمنية، والجهود المبذولة لضمان عودة الأمن والاستقرار في المنطقة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا