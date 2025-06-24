شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إلى قطر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه، سعادة وزير الدولة القطري الأستاذ سلطان المريخي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وسيبحث الاجتماع الطارئ العدوان الإيراني على دولة قطر الشقيقة، وتداعياته الأمنية، والجهود المبذولة لضمان عودة الأمن والاستقرار في المنطقة.