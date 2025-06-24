شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح أفضل وقت لزيارة مرتفعات عسير وجازان والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ الدكتور عبد العزيز الحصيني أفضل وقت لزيارة مرتفعات عسير والباحة وجازان.
وقال الحصيني :” من يسأل عن أفضل وقت لزيارة عسير والباحة وجازان المقصود المرتفعات منها،تتمتع مرتفعاتها بطقس معتدل على مدار العام،هذا العام موسم المراويح كان ضعيفاً لذا تجد أن أراضيها نباتها ضعيف”٠
وأضاف”من خلال الأرشيفي المناخي أفضل وقت لزيارتها الثلث الأخير من الشهر القادم والشهر الذي يليه”٠