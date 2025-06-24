شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح أفضل وقت لزيارة مرتفعات عسير وجازان والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ الدكتور عبد العزيز الحصيني أفضل وقت لزيارة مرتفعات عسير والباحة وجازان.

وقال الحصيني :” من يسأل عن أفضل وقت لزيارة عسير والباحة وجازان المقصود المرتفعات منها،تتمتع مرتفعاتها بطقس معتدل على مدار العام،هذا العام موسم المراويح كان ضعيفاً لذا تجد أن أراضيها نباتها ضعيف”٠

‏وأضاف”من خلال الأرشيفي المناخي أفضل وقت لزيارتها الثلث الأخير من الشهر القادم والشهر الذي يليه”٠