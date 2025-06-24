شكرا لمتابعة خبر عن معهد الإدارة العامة يفتح التسجيل في برامج الدبلوم بعد الثانوي والجامعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في برامج الدبلوم المتنوعة ما بعد الثانوي وما بعد الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام 1447هـ.

وذكر المعهد أن البرامج الدبلوم ما بعد الثانوي تشمل العمليات الفندقية، وخدمة العملاء، وإدارة سلاسل الإمداد، والسكرتير التنفيذي، والأعمال البنكية، وعمليات التأمين.

وأضاف المعهد أن البرامج تشمل المحاسبة، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق والمبيعات، وبرمجة الحاسب الآلي، وإدارة المستشفيات، وشبكات الحاسب الآلي.

وأوضح المعهد برامج الدبلوم ما بعد الجامعة وتشمل دبلوم عالي في المراجعة الداخلية، دبلوم عالي للمحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام، ودبلوم عالي في إدارة الأعمال التنفيذي، ودبلوم عالي في إدارة مكاتب القيادات الإدارية.

وأكد المعهد أن البرامج تشمل دبلوم عالي في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، ودبلوم عالي في تطوير الموارد البشرية، ودبلوم عالي في إدارة تقنية المعلومات، مضيفا أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :

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