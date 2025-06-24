السعودية | محافظ الخرج يكرّم الجهات المشاركة في مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بمقر المحافظة اليوم، الجهات المشاركة في مركز خدمة ضيوف الرحمن.

وأكّد سموّه أن المملكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وتسخر طاقاتها وإمكاناتها في سبيل تقديم خدمات نوعية منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم لبلدانهم، مشيدًا بتكاتف جهود الجهات بمركز خدمة ضيوف الرحمن بالخرج، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط