شكرا لمتابعة خبر عن طيار ينصح المسافرين: لا تحمل حقيبة غيرك وتعرف على أنظمة البلد قبل الوصول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم الطيار عبدالله بن صالح الغامدي مجموعة من النصائح المهمة للمسافرين، مستندًا إلى ما شاهده من مواقف وتجارب خلال رحلاته السابقة.

وقال الغامدي في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:” هناك قواعد مهمة يجب الالتزام بها، أولها الوصول إلى المطار قبل الإقلاع بأربع ساعات.”

وأضاف:” لا تحمل شيئًا لا يخصك، ولا تدع العاطفة تدفعك للمجاملة وتقول: خير لا تأخذ حقيبة ليست لك، وحقائبك لا تتركها أبدًا من يدك.”

وتابع:” داخل الطائرة احترم الأنظمة والقوانين، فهذا واجب عليك، وحاول أن تستمتع بكل لحظة في رحلتك.”

كما شدد على ضرورة الاطلاع المسبق على أنظمة وثقافة البلد المراد السفر إليه، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد المسافر على تجنب المواقف المحرجة.