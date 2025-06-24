شكرا لقرائتكم خبر إطلاق المقطوعة الموسيقية الرئيسة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق النجم العالمي Alesso، مُنتج الموسيقى الإلكترونية الشهير، اليوم نسخة جديدة من "Ascension" المقطوعة الموسيقية الرئيسة لكأس العالم للألعاب والرياضات الإلكترونية 2025، وذلك بالتعاون مع العازفة الموسيقية العالمية Tina Guo، لتقديم عمل موسيقي يجسد أجواء الحماس والمنافسة التي يتميز بها الحدث العالمي الأضخم في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وجاء هذا العمل الموسيقي من إنتاج مشترك بين Alesso وTina Guo، المرشحَين لجائزة غرامي، حيث أضافا لمسة إبداعية جديدة على مقطوعة "Ascension" التي لحّنها إدوارد برينيسين عضو فريق Hollywood Scoring العالمي. وقد جرى تسجيل العمل في استوديوهات آبي رود العريقة، وامتزجت فيه أنغام موسيقى الهاوس الحديثة مع آلة التشيلو الكلاسيكية، لتقديم مقطوعة تنبض بالإثارة وتعكس أجواء المنافسة التي تتميز بها بطولات الرياضات الإلكترونية.

وتندرج هذه المقطوعة ضمن مبادرة "موسيقى كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، التي انطلقت بهدف بناء هوية موسيقية رسمية وفريدة للبطولة، من خلال برنامج متعدد المراحل، يجمع بين الإبداع الموسيقي والتجربة الجماهيرية، وقد بدأت المبادرة في أبريل الماضي بتسجيل أربع مقطوعات موسيقية أصلية في استوديوهات آبي رود الشهيرة، بمشاركة فرق موسيقية مرموقة، مثل: 2WEI وHollywood Scoring، وستُستخدم القائمة الموسيقية الكاملة للبطولة في جميع مراحلها، بدايةً من المنافسات التي ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، ومرورًا بالفعاليات والأنشطة المصاحبة في بوليفارد سيتي- الرياض، وصولًا إلى المحتوى الرقمي المرتبط بالحدث طوال سبعة أسابيع.

وقال "Alesso": "شعرت بحماس كبير عندما أتيحت لي هذه الفرصة، فأنا من محبي الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأتابع بطولاتها، وكان من الطبيعي دمج هذا الشغف بالموسيقى، وقد شكّل التعاون مع Tina تجربة مميزة، حيث نجحنا معًا في تقديم عمل ينقل المستمعين إلى عالم مليء بالحماس، وأتطلع لمشاركة هذه اللحظات مع الجمهور".

من جهتها، عبّرت " Tina Guo" عن سعادتها بهذا التعاون، وقالت: "سعدت كثيرًا بالعمل مع Alesso، فهو فنان مبدع وملهم، وأنا متحمسة لأكون جزءًا من حدث ضخم مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فالمشاركة فيه حلم يتحقق. هذا العمل يجمع بين شغفي بالموسيقى والألعاب الإلكترونية بطريقة فريدة، وأتطلع لخوض التجربة معكم قريبًا".

فيما أوضح أرييل هورن، المنتج التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أن هذا التعاون يعكس التقاطعات المتزايدة بين الموسيقى والرياضات الإلكترونية، قائلًا: "لطالما كانت الألعاب الإلكترونية وموسيقى EDM ذات الإيقاع السريع، تسيران جنبًا إلى جنب منذ سنوات، بدءًا من عرض Marshmello في لعبة Fortnite، وصولًا إلى الشراكات البارزة، مثل: League of Legends و Valorant مع Zedd، والآن نبني جسرًا جديدًا مع Alesso و Tina Guo التي سبق لها العمل مع Hans Zimmer.

وكما يعيد كأس العالم للرياضات الإلكترونية تصور مستقبل هذا القطاع عالميًّا، تسعى هذه المقطوعة المميزة لإعادة تصور دور الموسيقى في ربط اللاعبين والجماهير والثقافة، وتحويل المنافسة إلى تجربة محسوسة نابضة بالحياة".

ومن المنتظر أن يُقدم النجم العالمي "بوست مالون" عروضًا حصرية في 10 يوليو خلال الحفل الافتتاحي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الذي يقام في نسخته الثانية بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة حول العالم، يتنافسون عبر 25 بطولة في 24 لعبة مختلفة، على جوائز مالية قياسية تتجاوز 70 مليون دولار، لتجمع تحت مظلتها نخبة اللاعبين وعشاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم، ضمن منافسة عالمية على أحد أرفع الألقاب في مشهد الرياضات الإلكترونية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

التذاكر متاحة الآن عبر الرابط: esportsworldcup.com/ar .

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