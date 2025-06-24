«الثروة الحيوانية والسمكية» يرعى اتفاقيتين بين شركات سعودية ويونانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى البرنامج الوطني ‏لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركات سعودية ويونانية، وذلك على هامش الزيارة ‏التي نظمها للمستثمرين في قطاع الضأن والماعز إلى جمهورية اليونان في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الحالي.

ووقعت الاتفاقيتان بحضور مدير إدارة الكفاءة الإنتاجية بالبرنامج الدكتور فيصل السبيعي، شملت ‏الأولى اتفاقا بين مجموعة مشارق الاستثمارية السعودية وشركة‏ Milkplan اليونانية في مدينة فولوس، لتعزيز ‏التعاون الاستثماري في مجال محالب الحليب وتطوير حلولها التقنية.

وجاءت الاتفاقية الثانية بين شركة ميرا ‏للتجارة وشركة HATZIIOAKIMIDIS في مدينة قيانيستا، وتضمنت مشروعا استثماريا ضخما بقيمة تقدر بنحو 140 مليون ريال لإنشاء مسلخين للحوم في منطقتي مكة المكرمة وجازان، إلى جانب تطوير مصنع ‏لحوم ووحدات للصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وتعد الصناعات التحويلية للحوم والمسالخ من القطاعات الواعدة في المملكة، إذ توفر فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، من خلال استراتيجيات متعددة تشمل الدعم المالي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، يمكنه من لعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية البرنامج الوطني لتوطين أفضل الممارسات الدولية، والاطلاع على النماذج العالمية الرائدة وتبادل الخبرات مع الجانب اليوناني، بما يسهم في نقل المعرفة ‏وتكييفها مع البيئة المحلية؛ دعما لأهداف الاستدامة وزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في المملكة.

وتضمنت الزيارة دراسة استقطاب سلالات يونانية عالية الكفاءة الإنتاجية، تمتاز بقدرتها على التكيف مع ‏البيئات المختلفة، وذلك بهدف تنويع وتحسين القطيع الوطني، واطلع الوفد على الابتكارات التقنية الحديثة في ‏اليونان، من أنظمة رقمية وحلول استشعار ذكية لمراقبة صحة القطيع ورفع جودة الإنتاج.

وفي جانب التغذية الحيوانية، بحث الجانبان سبل التعاون في تطوير نظم الأعلاف وتحسين كفاءتها، إذ تعرف ‏الوفد السعودي على تقنيات إعداد تركيبات علفية متوازنة وممارسات زراعة الأعلاف محليا وتخزينها بطرق ‏فعالة، ما من شأنه خفض التكاليف وتحقيق الأمن العلفي للقطيع.

وتعد هذه الزيارة خطوة نحو فتح آفاق استثمارية أوسع للمستثمرين السعوديين، عبر تعزيز التكامل مع ‏الشركاء الدوليين واستثمار الخبرات العالمية في تطوير قطاع الضأن والماعز، بما يواكب مستهدفات رؤية ‏المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام.