الهيئة العامة للصناعات العسكرية تختتم مشاركتها في معرض باريس للطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركتها في معرض باريس الدولي للطيران 2025، الذي أقيم على مدار 7 أيام في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور دولي لافت، واهتمام واسع من المسؤولين والخبراء والمختصين في قطاعات الطيران والدفاع.

وجاءت مشاركة الهيئة لعرض تطور المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز حضورها العالمي في أبرز المعارض الدولية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الدولية في هذا القطاع، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل التقنيات وتمكين الكفاءات الوطنية، إضافة إلى دعم استقلالية المملكة في مجال التصنيع العسكري، بما يرسخ مكانتها مركزا إقليميّا وعالميّا في مجال الصناعات الدفاعية والطيران.

وشهدت أيام المعرض سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، مع عدد من كبار المسؤولين في مجالات الصناعات العسكرية، والطيران والأمن، إذ نوقشت فرص الشراكات، وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة.

ولقي مقر الهيئة في معرض باريس الدولي للطيران 2025، تفاعلا من الوفود الدولية، والزوار المهتمين بالصناعات العسكرية، إذ قدمت عروض تعريفية عن البيئة الاستثمارية في المملكة، والتشريعات المنظمة للعمل إضافة إلى الحوافز المقدّمة للمستثمرين المحليين والدوليين، واستعرضت خلال أيام المعرض الإنجازات المتحققة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري، وبناء قاعدة صناعية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني مع تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الصناعات العسكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون لتمكين الشركات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية.