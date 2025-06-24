شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025 غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تنطلق غدا الأربعاء فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، الذي تنظمه غرفة نجران لمدة يومين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بحضور أكثر من 3000 ضيف من داخل المملكة وخارجها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تنطلق غدا الأربعاء فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، الذي تنظمه غرفة نجران لمدة يومين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بحضور أكثر من 3000 ضيف من داخل المملكة وخارجها. ويأتي المنتدى ضمن جهود غرفة نجران في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتعزيز دورها بصفتها وجهة استثمارية واعدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على المزايا النسبية التي تتمتع بها منطقة نجران، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في مختلف المجالات.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025 غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.